وفي وقت سابق قالت شركة أرسيلورميتال تيميرتاو في كازاخستان إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حريق بأحد المناجم التي تديريها الشركة.

وأضافت الوحدة المحلية لشركة أرسيلورميتال لصناعة الصلب ومقرها في لوكسمبورغ، في بيان اليوم السبت، أن 205 تم إجلاؤهم من أصل 252 شخصا كانوا في منجم كوستينكو ولم يُعثر على 31 آخرين حتى الساعة 0400 بتوقيت غرينتش.

وعبر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف عن تعازيه لأسر الضحايا وأمر الحكومة بوقف التعاون الاستثماري مع شركة أرسيلورميتال تيميرتاو.

وقالت الحكومة إنها تضع اللمسات النهائية على اتفاق لتأميم الشركة التي تدير أكبر مصنع للصلب في البلاد.