ونظّم الجيش الخميس جولة للصحافيين عرض خلالها أسلحة وذخائر مختلفة قال إنه عثر عليها في مناطق بجنوب إسرائيل هاجمها مقاتلو الحركة الفلسطينية.

وشملت هذه الأسلحة بعض الألغام والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة المحلية الصنع، إضافة الى قذائف هاون إيرانية وكورية شمالية.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي ساهم في الإشراف على مصادرة هذه الأسلحة من المناطق التي تعرّضت للهجوم "أعتقد أن ما بين خمسة إلى عشرة بالمئة من الأسلحة الموجودة هنا صُنعت في إيران".

وأضاف طالبا عدم كشف هويته أن "عشرة بالمئة هي كورية شمالية، والبقية صُنعت في قطاع غزة"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وأفاد المسؤول العسكري بأن "أكثر ما يفاجئ هو كمية الأسلحة التي أدخلوها (مقاتلو حماس) إلى إسرائيل".

وشنّ مقاتلو (حماس) في السابع من أكتوبر، هجوما على إسرائيل هو الأعنف في تاريخها، تسلّلوا خلاله من قطاع غزة الى مناطق في جنوب الدولة العبرية، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم، كما تحتجز حماس 224 شخصا بينهم أجانب اقتادتهم معها بعد الهجوم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل بقصف مدفعي وجوي مكثف على القطاع، ما أدى الى مقتل 7028 شخصا بينهم 2913 طفلا، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.