ومع تزايد التوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون في إفادة صحفية إن القوات الأميركية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق و4 مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم.

وأضاف أن القوات الأميركية استُهدفت في وقت سابق من الخميس في العراق لكن الهجوم باء بالفشل.

والثلاثاء، ذكر البنتاغون أن القوات الأميركية تعرضت للهجوم أكثر من 10 مرات في العراق وسوريا خلال الأسبوع الماضي.

رسالة بايدن لخامنئي

في السياق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي للتحذير من استهداف الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك بعد تعرض قوات أميركية للهجوم في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية: "نُقلت الرسالة مباشرة". ولم يتطرق لتفاصيل.

والأربعاء، قال بايدن إنه حذر خامنئي من أن الولايات المتحدة سترد إذا استمر استهداف القوات الأميركية، لكنه لم يحدد كيف أوصل الرسالة.

وجاءت تصريحات كيربي في الوقت الذي لا يزال يستشعر فيه المسؤولون الأميركيون القلق بشأن اتساع الصراع في الشرق الأوسط بعد هجوم مسلحي حركة حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل مع تكثيف وزارة الدفاع الأميركية للمراقبة ونشرها قطعا عسكرية إضافية وأفرادا في المنطقة.