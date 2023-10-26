ومثل معظم الدول، لا تملك إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، لكن تايوان تعتبر إسرائيل شريكا ديمقراطيا مهما.

وتحركت تايبيه بسرعة للتنديد بهجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وعبرت عن دعمها القوي وتعاطفها مع إسرائيل.

وفي كلمة للصحفيين في تايبيه، أشادت المبعوثة الإسرائيلية مايا يارون بالدعم القوي الذي تقدمه حكومة تايبيه، وعلى قمتها الرئيسة تساي إنغ وين.

وأضافت: "تايوان صديقة حميمة بحق لتايوان ونحن نقدر بالفعل كل شيء يصلنا (منها). أتواصل على نحو وثيق مع وزير الخارجية وأعتقد أن الناس قلقون بشدة".

ونددت الصين بالعنف والهجمات على المدنيين في الصراع بين إسرائيل وحماس، لكن وزير خارجيتها وانغ يي وصف أفعال إسرائيل بأنها "تتجاوز حد الدفاع عن النفس"، بينما لم يشر لحماس في تصريحاته.

وأكدت يارون خيبة أمل الحكومة الإسرائيلية، بسبب عدم تنديد بكين بهجمات حماس على إسرائيل.