وأكّدت الرئاسة التركية في منشور على منصة "إكس" أن "الرئيس رجب طيب أردوغان وقّع في 23 أكتوبر 2023 بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وأحاله على الجمعية الوطنية الكبرى".

ووافق الرئيس التركي خلال قمة الحلف الأطلسي في فيلنيوس في يوليو الماضي على تقديم المصادقة على انضمام السويد إلى برلمانه، مؤكدًا أن لا تطورات في هذا الصدد قبل التئام مجلس النواب في أكتوبر.

وواصل أردوغان، الذي تحدّث هاتفيًا ، يوم السبت، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، منذ الصيف الضغط على السويد لتتّخذ تدابير ضدّ أفعال تدنيس القرآن التي أدّت إلى تدهور العلاقات بين البلدَين.

توازيًا، تنتقد أنقرة السلطات السويدية لتساهلها المفترض مع المتمردين الأكراد اللاجئين في أراضيها والذين تطالب بتسليم عشرات منهم.

وتركيا وهانغاريا هما الدولتان الوحيدتان في الناتو اللتان لم تصادقا بعد على عضوية السويد في التحالف بعدما تخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز عقب الحرب الروسية على أوكرانيا.

صادقت أنقرة على انضمام فنلندا في 30 مارس واعتبرت ملفها منفصلًا عن الملف السويدي.

كان أردوغان يؤجل التصديق على عضوية السويد، متهما ستوكهولم بالتساهل الشديد مع المسلحين الأكراد والجماعات الأخرى التي يعتبرها تهديدات أمنية. كما شعرت تركيا بالغضب بسبب سلسلة من الاحتجاجات على حرق القر ن الكريم في السويد.

يتعين على جميع أعضاء الناتو البالغ عددهم 31 عضوا أن يؤيدوا عضوية السويد. ولم تصدق تركيا وهنغاريا عليها بعد.