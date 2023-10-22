وحذر نتنياهو حزب الله من مغبة فتح جبهة حرب ثانية مع إسرائيل وقال إن ذلك من شأنه أن يدفع إسرائيل لتنفيذ ضربات مضادة بقوة "لا يمكن تخيلها" ويأتي بدمار و"خراب" على لبنان.

وفي نص رسمي لإفادة أدلى بها نتنياهو لكوماندوز من إسرائيل قرب الحدود مع لبنان قال أيضا: "لا يمكن أن أقول لكم الآن ما أذا كان حزب الله سيقرر دخول الحرب بالكامل".

وأضاف نتنياهو للقوات أن الحرب الدائرة حاليا هي بمثابة "التحرك أو موت" بالنسبة لإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4741 فلسطينيا قتلوا و15898 أصيبوا جراء ضربات إسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.