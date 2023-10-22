وحضر آلاف المتظاهرين ضمن مجموعات صغيرة أو عائلات إلى ساحة "ماربل آرتش" وسط العاصمة البريطانية، ما أدى إلى تعطيل حركة مرور السيارات والحافلات على جميع الطرق الرئيسية المجاورة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وهتف المشاركون في الموكب الذي انطلق نحو "وايت هول"، الشارع المؤدي إلى "داونينغ ستريت"، "فلسطين حرة"، حاملين عشرات الأعلام واللافتات الفلسطينية التي كُتب عليها "غزة: أوقفوا المجزرة" و "أوقفوا الاحتلال".

وقالت شرطة لندن على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إنه قرابة الساعة الثانية ظهرا، كانت المسيرة تضم نحو 100 ألف شخص.

وعلى غرار الأسبوع الماضي، اتخذت تدابير أمنية مشددة مع انتشار ألف شرطي في الشوارع وتحليق مروحية فوق التظاهرة.

وعندما وصل الموكب إلى "وايت هول"، تفرق المتظاهرون بهدوء بعد الظهر، بحسب شرطة لندن.

وبالتزامن، جرت تظاهرت أخرى السبت في برمنغهام، بوسط إنجلترا، وفي كارديف في ويلز، وفي مدن أوروبية أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصحف بريطانية مثل "ديلي ميل" فيديو قالوا إنه لسائق قطار مترو أنفاق في لندن يهتف عبر مكبر الصوت "فلسطين حرة" لتشجيع الركاب الذين يتجهون نحو مظاهرة حاشدة للتضامن مع فلسطين.