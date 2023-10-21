وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن ما يقدر بنحو 100 ألف متظاهر تجمعوا بعد ظهر السبت للاحتجاج، مع توجه الموكب من قوس ماربل آرك نحو طريق وايت هول.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "فلسطين حرة"، بينما رفع آخرون العلم الفلسطيني وأطلقوا مشاعل من الدخان الأخضر.

وجرى التجمع مع فتح معبر رفح الحدودي السبت، مما سمح بمرور المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.

وقد وصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي شحنات المساعدات بأنها "شريان الحياة"، رغم أن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إنها غير كافية للتعامل مع "الكارثة الإنسانية" في غزة.

وطالب المتظاهرون في لندن بوقف الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة على الفور.

وشهدت العديد من الدول حول العالم حالات احتجاجا خلال الأيام الماضية، طالب فيها المحتجون بإيقاف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الجاري.