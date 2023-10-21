بريطانيا

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنه تحدث مع الحكومة الإسرائيلية بشأن ما يتعين عليها من تصرف وفقا للقانون الدولي والحفاظ على حياة المدنيين في غزة وضرورة تحلي جيشها بضبط النفس.

وتابع: "أوضحنا أيضا أنه يتعين أن نعمل وأن يعملون على تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، وأن تكون أفعالهم متوافقة مع القانون الدولي".

وذكر: "على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، دعوت الجيش الإسرائيلي إلى الانضباط والاحترافية وضبط النفس".

فرنسا

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن ثمة حاجة إلى إنشاء ممر إنساني لتوصيل المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة وإنه قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار.

ألمانيا

فيما ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أن القتال ضد حماس يتعين أن يكون بأقصى درجات الحرص على الوضع الإنساني في غزة.

إيطاليا

هذا وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنه يتعين على المجتمع الدولي منع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس ووضع خارطة طريق لحل الدولتين.

اليونان

وخلال نفس القمة، شدد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس على أنه "لا يمكن لأي تدخل عسكري أن يحل محل حل سياسي قابل للتطبيق في الصراع بين إسرائيل وحماس".