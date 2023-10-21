وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، يوم الجمعة: "تحدث الرئيس جو بايدن هذا الصباح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأكد الرئيس مجددا دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتزامها بحماية مواطنيها، مع التأكيد على أهمية العمل بما يتوافق مع قانون الحرب ليشمل حماية المدنيين في غزة العالقين في الصراع الذي بدأته حماس".

وأضاف البيان: "ناقش الرئيس ورئيس الوزراء متابعة الزيارة التي قام بها الرئيس إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك خطط لبدء نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر".

وتابع البيان: "ناقش الطرفان الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك مواطنين أميركيين، وتوفير ممر آمن للمواطنين الأميركيين وغيرهم من المدنيين في غزة".

وأعلن مكتب نتانياهو الجمعة، أن الرهينتين الأميركيين اللتين أفرجت عنهما حركة حماس وصلتا إلى إسرائيل.



وأشار مكتب نتانياهو إلى أن المرأتين المفرج عنهما هما جوديث تاي رعنان وناتالي شوشانا رعنان، موضحا أنهما خطفتا من كيبوتس ناحل عوز خلال الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر وتم نقلهما إلى غزة.

وأعرب بايدن الجمعة عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن الرهينتين، حيث قال بيان للرئيس الأميركي"مواطنتينا عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتهما".