وارتفعت حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 3785 قتيلا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس.

وأفادت الوزارة في بيان عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3785 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، و1000 سيدة، و120 مسنا إضافة إلى إصابة 12493 آخرين بجروح مختلفة".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، قد أعلن في بيان الأربعاء، أن 471 فلسطينيا قُتلوا وأصيب أكثر من 314 آخرين فيما وصفها "بالمذبحة الإسرائيلية" في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

وأكدت الوزارة في بيان أن الحصيلة بلغت "471 شهيدا وهناك 28 حالة حرجة بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة" في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

وفي الأثناء، طلب منظمة الصحة العالمية من إسرائيل السماح بوصول الوقود إلى غزة في إطار المساعدة الإنسانية التي يجب أن تدخل "يوميا" إلى القطاع الفلسطيني لتلبية حاجات سكانه.

واعتبر المسؤول خلال مؤتمر صحافي عقد في جنيف أن شاحنات المساعدات العشرين المقررة راهنا لا تفي الحاجة مطالبا إسرائيل بالسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة في إطار المساعدة الإنسانية التي ينبغي أن "تدخل يوميا"، بغية تشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات ومحطات تحلية المياه.







