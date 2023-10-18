وذكرت أدريان واتسون، في منشور على منصة "إكس"، أن التقييم مستند إلى تحليل الولايات المتحدة لصور ملتقطة من الجو وعبر وسائل المراقبة والاستطلاع والمعلومات المفتوحة المصدر.

وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل جمع المعلومات.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخلاصة نفسها، وقال إن "صاروخا حاد عن مساره أطلقته جماعة إرهابية" أصاب المستشفى في غزة.

هذا وقال مسؤولون فلسطينيون إن الانفجار نجم عن غارة جوية إسرائيلية، فيما قالت تل أبيب إن الانفجار كان نتيجة إطلاق صاروخي فاشل من قبل حماس.

ونددت عدة دول عربية وغربية بالتفجير، الذي استهدف المستشفى مساء الثلاثاء، وخلف مئات القتلى.