وشدد بايدن على أنه لا شيء أهم من إعادة الرهائن في غزة، في كلمة الأربعاء، حملت "رسالة واحدة إلى إسرائيل، وهي أنكم لستم وحدكم".

هنا أبرز ما قاله بايدن خلال الكلمة: