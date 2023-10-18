وعلى مدرج المطار ووسط إجراءات أمنية استثنائية، تحدث بايدن ونتنياهو لبعض الوقت قبل أن ينطلق موكبهما إلى أحد فنادق تل أبيب حيث سيجريان محادثات.

وقال نتنياهو إن زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل في وقت الحرب "مؤثرة جدا جدا"، وشكره على دعمه "المطلق".

تصريحات نتنياهو:

سندمر حماس تماما كما فعلنا مع داعش

نثمن الدعم الأميركي لإسرائيل في هذا التوقيت

حماس قتلت 1400 إسرائيلي يوم السابع من أكتوبر

العالم المتحضر يجب أن يتحد لهزيمة حماس

من جهته، قال بايدن، الذي وصل إلى إسرائيل في زيارة تضامن في اليوم الثاني عشر للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وتأتي زيارة بايدن غداة مقتل مئات الأشخاص في قصف تعرض له مستشفى في قطاع غزة وتتبادل اسرائيل والفلسطينيين الاتهامات حول المسؤولية بشأنه. وأعرب بايدن الثلاثاء عن "حزنه العميق" لهذه المأساة.

وأعاد بايدن، اليوم الأربعاء، التعبير عن حزنه وغضبه من انفجار مستشفى في غزة، وقال إنه بناء على ما شاهده فإن انفجار المستشفى سببه "الجانب الآخر"، في إشارة على ما يبدو إلى أن الانفجار ناجم عن صاروخ أطلقته حركة الجهاد.

مما قاله بايدن: