وتأتي زيارة بايدن غداة مقتل مئات الأشخاص جراء قصف استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص.

وأعرب بايدن، أمس الثلاثاء بعد أنباء قصف المستشفى، عن "حزنه العميق" لهذه المأساة، وقال بايدن في بيان إنه "غاضب ويشعر بحزن عميق" بسبب انفجار المستشفى في غزة، وما نتج عنه من خسائر فادحة في الأرواح".

وأضاف "أمرت فريقي للأمن القومي بمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط."

من جهته، اتصل وزير خارجيته أنتوني بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، وقدم التعازي له.

وكان يفترض أن تستضيف العاصمة الأردنية عمان قمة رباعية تضم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي جو بايدن، إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وألغيت القمة بعد عودة عباس إلى رام الله وإعلانه الحداد العام، وهو الأمر الذي أعلنت واشنطن أنها تتفهمه.

ومن المتوقع أن يضغط بايدن من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة خلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، للصحفيين على متن طائرة بايدن "الرئيس يريد أن يعرف من الإسرائيليين عن الوضع على الأرض، وسوف يطرح بعض الأسئلة الصعبة".

وأضاف "سوف يسألهم باعتباره صديقا"، وفقا للأسوشيتد برس.