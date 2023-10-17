وقال المتحدث إريك فان دويس لـ"فرانس برس"، إن عناصر من الشرطة "أطلقوا النار" لدى اعتقال الرجل في حي شيربيك في بروكسل.

ولم يؤكد المتحدث تقريرا لشبكة "آر تي بي إف"، أفاد بإصابة المشتبه به، الذي جاء توقيفه بعد مطاردة مكثفة في العاصمة بحثا عن المهاجم المسلح ببندقية رشاشة.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في وقت سابق إن المشتبه به من أصول تونسية، يقيم في بلجيكا بشكل غير قانوني.

وفي تسجيل فيديو بالعربية نشر على منصات التواصل الاجتماعي، يعلن رجل مسؤوليته عن الهجوم، ويقول إنه "استوحاه من تنظيم داعش" بحسب المدعين.

وقال وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن إن طالب اللجوء دين في تونس بـ"جرائم تتعلق بالقانون العام"، لكن لم يبلغ عنه بوصفه يمثل خطرا إرهابيا.

ومساء الإثنين قتل سويديان شمالي بروكسل برصاص مسلح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية، في هجوم وصفه رئيس الوزراء بـ"الاعتداء الجبان"، داعيا مواطنيه إلى وحدة الصف "في مكافحة الإرهاب".

ووقع إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، قبيل مباراة كرة قدم بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية عدة إن مطلق النار يدعى "عبد السلام ل" ويبلغ 45 عاما.