عاشت العاصمة البلجيكية بروكسل "ليلة رعب" بعد إقدام مسلح على قتل شخصين وإصابة آخر في هجوم بالرصاص، قبل أن يلوذ بالفرار.
تفاصيل "ليلة الرعب"
- أقدم مسلح يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل على متن دراجة نارية على إطلاق 4 عيارات نارية على الأقل بواسطة بندقية رشاشة.
- وقع إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.
- أثار المهاجم الرعب بعدما نشر مقطعي فيديو يتبنى فيهما جريمته، ويتحدث باللغة العربية.
- قال المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي للصحفيين إن الحادث خلف مقتل شخصين وإصابة آخر.
- أشار المتحدث إلى أن المهاجم ربما استلهم ما فعله من تنظيم "داعش"، مؤكدا أنه "لا صلة حتى الآن بين الحادث والوضع في إسرائيل والشرق الأوسط".
- رفعت بلجيكا مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد الحادث.
ماذا نعرف عن المهاجم؟
- قال موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي إن المشتبه به من أصل تونسي وكان يقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا.
- أوضح المصدر أنه لم يتم حتى الآن (الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي) إلقاء القبض على المهاجم، رغم مرور عدة ساعات على الحادث.
- كشف موقع "لو سواغ" البلجيكي أن المسؤول عن الحادث يدعى عبد السلام ويبلغ من العمر 45 عاما، ويعيش في بروكسل.
- ذكر المصدر أن العناصر الأمنية داهمت، في منتصف المساء، منزله في منطقة سكاربيك، وأخضعته للتفتيش.
- في الفيديو المتداول، يزعم عبد السلام أنه ينتمي إلى تنظيم داعش.
- المشتبه به أودى بحياة شخصين سويديين، كما أصاب سائق سيارة أجرة، باتت حالته مستقرة.
ماكرون يندد.. وفرنسا تعزز المراقبة
- ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالهجوم، قائلا: "قبل بضع دقائق تعرضت بروكسل لهجوم إرهابي جديد يبدو أنه سلب أوروبيين آخرين، هما سويديان، حياتهما".
- أضاف ماكرون أن "قارتنا الأوروبية تعرضت لخضة".
- في أعقاب الحادث، أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتعزيز إجراءات المراقبة على حدود فرنسا مع بلجيكا، حسبما أفاد مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية ليل الإثنين.