وقال بلينكن للصحافيين بعدما أجرى محادثات ماراثونية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو استمرّت قرابة ثماني ساعات إنه "بناء على طلبنا، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تطوير خطة تتيح للمساعدات الإنسانية المقدّمة من الدول المانحة والمنظمات المتعدّدة الأطراف الوصول إلى المدنيين في غزة".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة حصلت على ضمانات من إسرائيل بشأن العمل على إدخال مساعدات إنسانية دولية إلى غزة.

وشدد بلينكن على أنه "من الضروري أن يبدأ تدفق المساعدات إلى غزة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "سيواصل الرئيس جو بايدن التنسيق الوثيق مع الشركاء الإسرائيليين لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس".

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء للتضامن معها في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته ضدّها حركة حماس قبل عشرة أيام.

وأوضح بلينكن للصحافيين أن بايدن "سيؤكّد تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامنا الصارم أمنها".

كما أكّد الوزير الأميركي أن بايدن سيحرص خلال زيارته على التشديد على ضرورة الحدّ من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

وأوضح أن بايدن يأمل أن "يسمع من إسرائيل كيف ستدير عملياتها بطريقة تقلّل من الخسائر في صفوف المدنيين وتتيح تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة بطريقة لا تستفيد منها حماس".