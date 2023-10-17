وحصل مشروع القرار على خمسة أصوات مؤيدة وأربعة معارضة فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

واقترحت روسيا مسودة النص يوم الجمعة، والتي دعت أيضا إلى إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.

وندد النص بالعنف ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب لكنه لم يذكر اسم حركة حماس.

وعبّر المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا عن أسفه لبقاء المجلس "رهينة للوفود الغربية" على حدّ قوله.

وأضاف نيبينزيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة".

من جانبها، قالت مندوبة الإمارات لدى مجلس الأمن، لانا نسيبة، إن "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني الذي يعاني في قطاع غزة.

وشددت على أن "المدنيين في غزة يواجهون حربا هوجاء من دون ملاذ آمن"، داعية إلى وجوب "إطلاق سراح الرهائن من دون قيد أو شرط".