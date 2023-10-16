وأفاد الكرملين أن بوتين عبّر عن "قلق بالغ إزاء التصعيد على نطاق واسع للأعمال العدائية، مصحوبًا بزيادة كارثية لعدد الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة"، وذلك خلال محادثات هاتفية مع نظرائه الإيراني والمصري والسوري والفلسطيني.

وذكر الكرملين أن بوتين بحث تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع زعماء إيران ومصر وسوريا والسلطة الفلسطينية، وقال إن أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين غير مقبول.

وأضاف الكرملين أن المحادثات تطرقت إلى "القلق البالغ من احتمال تفاقم الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية".

وأكد بوتين مجددا التزام روسيا بالتنسيق مع جميع "الشركاء الإيجابيين" لوقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتزايدت المخاوف على الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة الذي يشهد قصفا شديدا منذ إعلان إسرائيل استعدادها لشن هجوم بري يهدف إلى قتل قادة حماس.

وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة، الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف المتواصل منذ 7 أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2750 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 9700 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.