وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد 2450 مواطنا وإصابة 9200 آخرين بجروح مختلفة".

وعلى الجانب الآخر، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، منذ الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس قبل أسبوع على التجمعات السكانية القريبة من الحدود مع قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء تال هاينريخ خلال مؤتمر صحافي "قُتل أكثر من 1400 شخص واختطف أكثر من 120 إسرائيليا".

وطلبت إسرائيل من سكان غزة الذين يعيشون في شمال القطاع، وهم حوالى 1.1 مليون شخص من عدد السكان الإجمالي البالغ 2.4 مليون نسمة، الرحيل عن ديارهم إلى الجنوب خلال 24 ساعة.

وانتهت المهلة صباح السبت، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه سيشن هجمات مكثفة في هذه المناطق بعد إجلاء السكان منها، غير أن كثيرين منهم رفضوا الرحيل.

وتقول الأمم المتحدة إن إجلاء أكثر من مليون شخص من مساكنهم خلال 24 أمر مروع، مشيرة إلى إن القطاع "يتحول إلى حفرة من الجحيم".