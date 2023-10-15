وقالت المفوضة الروسية لشؤون الأطفال، ماريا لفوفا-بيلوفا، عبر تطبيق "تلغرام": "أطفال روس في وطنهم"، وفق "فرانس برس".

وأضافت لفوفا-بيلوفا "عددهم 34، تراوح أعمارهم بين 4 و16 عاما"، مرفقة منشورها بصور أطفال في أيدي عدد من البالغين قرب وداخل طائرة تحمل ألوان العلم الروسي.

وأعربت المسؤولة عن شركها للمسؤلين" السوريين على دعمهم، و"الجانب الكردي" على "تعاونه الإنساني".

وأضافت "تم تسليم الأطفال والمراهقين الذين كانوا يعيشون في مخيمات اللاجئين في منطقة شرق الفرات إلى أهاليهم".

وتابعت: "سنواصل هذا العمل: وثائق عودة 150 طفلا آخرين جاهزة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في السنوات الأخيرة، تمت عمليات إعادة النساء والأطفال إلى أوطانهم بشكل متقطع في مواجهة إحجام الدول الأجنبية، وخصوصا الغربية، عن استعادة أشخاص على صلة بداعش.

وقررت روسيا في عام 2017 إعادة أبناء المتشددين إلى وطنهم بشكل منهجي.

وقاتل نحو 4500 روسي، يتحدرون خصوصا من القوقاز، في صفوف داعش، وكانت روسيا من بين الدول الأولى التي نظمت عمليات الإعادة من سوريا والعراق المجاور.