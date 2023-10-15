وقالت السفارة في تنبيه أمني إن الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل "مواطنين أميركيين وعائلاتهم الذين يحملون وثائق سفر صالحة" من حيفا إلى ليماسول في قبرص.

يوجد عشرات الآلاف من حملة الجوازات الأميركية في إسرائيل، وتم تأكيد مقتل 29 منهم في الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر.

وما زال 15 في عداد المفقودين ويعتقد أن حركة حماس تحتجزهم.

ولم تعلن الولايات المتحدة عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم بحرا مشيرة الى أن "الصعود على متن السفينة سيبدأ بحسب ترتيب الوصول" في الثامنة صباح الاثنين.

وسيتوجب على كل مسافر توقيع وثيقة يتعهد فيها إعادة دفع كلفة الرحلة وسيسمح له بحمل حقيبة سفر واحدة.

وسيتم ترتيب بعض الرحلات الجوية المستأجرة من قبرص لمواصلة العملية.