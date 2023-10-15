وقال البنتاغون في بيان "ناقش خلال الاتصال أهمية الالتزام بقانون الحرب، بما في ذلك التزامات حماية المدنيين، والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بينما تواصل إسرائيل عملياتها لاستعادة الأمن".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الأوضاع في غزة.

وأكد بايدن دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل خلال اتصاله مع نتنياهو، كما أكد خلال اتصاله مع عباس على "حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير"، معربا عن إدانته لحركة حماس.