وقال الجيش الإٍسرائيلي في بيان "إثر تقارير أولية عن سماع صافرات الانذار في بلدتي أفني أيتان وألما، تقوم مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي راهنا بقصف مصدر النيران في سوريا".

وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن "صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقطا في منطقة مفتوحة".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصائل فلسطينية متعاونة مع حزب الله اللبناني"أطلقت صاروخا باتجاه الجولان السوري المحتل من... ريف درعا الغربي" في جنوب سوريا.