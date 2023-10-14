وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن قواته انتشرت في جميع أنحاءالبلاد، مما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب،"مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة".

وقال الجيش الإسرائيلي: "مستعدون للبدء في المرحلة الثانية من العملية وتوسيعها والشروع بالهجوم البري".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت السبت ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريحا، وذلك منذ بداية الحرب في غزة السبت الماضي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزارة الصحة أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 1900، بينهم 614 طفلا و370 امرأة.

وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى إلى 51، بعدما قتل 16 مواطنا بينهم أطفال الجمعة، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى ‎المستشفيات منهم نحو 300 جريح.