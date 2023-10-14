وقال حاكم منطقة كراسنودار (جنوب) أليكسي كوبايغورودسكي على منصات التواصل الاجتماعي "اليوم (السبت) قرابة الساعة 7,10 في سوتشي (04,10 ت غ) ... أُسقطت مسيّرتان فوق البحر".

فيما قال الحاكم إن المطار يعمل بشكل طبيعي، تحدثت وسائل إعلام روسية عن إرباك في الحركة وقت الهجوم.

وأفادت وكالة إنترفاكس نقلا عن الجهاز الإعلامي بالمطار عن تطبيق قيود موقتة في المطار لأسباب أمنية.

وقال الجيش الروسي إنه أحبط "هجوما إرهابيا شنه نظام كييف"، مضيفا أن الدفاعات الجوية "دمرت مسيّرتين" فوق البحر الأسود "قرب ساحل منطقة كراسنودار".

الشهر الماضي قالت روسيا إن حريقا كبيرا اندلع في مستودع وقود قرب المطار في سوتشي، وذكرت وسائل إعلام نافذة أن الحريق نجم عن مسيرة أوكرانية.

وسوتشي مقصد سياحي للكثير من الروس، وتشتهر بالحديقة الأولمبية التي شُيدت للألعاب الشتوية في 2014.