وفي مقطع فيديو حديث، حصل عليه موقع "أكسيوس" الأميركي، قال جورج بوش الابن:

نحتاج إلى دعم إسرائيل بدون أي أعذار أو تحفظات.

لقد كان هذا هجوما غير مبرر من قبل إرهابيين مستعدين لقتل الأبرياء لتحقيق هدف ما.

حماس منظمة سياسية، لا تعكس غالبية الفلسطينيين.

لا تتفاجؤوا إذا اتخذت إسرائيل كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

سيكون الأمر قبيحا وصعبا لفترة معينة، وأنا واثق تماما من أن الولايات المتحدة ستقف بشكل مباشر إلى جانب إسرائيل.

كما تعلمون، سيكون الذهاب إلى أحياء غزة أمرا صعبا.

تم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي، ربما لا يستطيع معظمهم إطلاق النار من بندقية، وسيكون تعرضهم للأذى أمرا صعبا للغاية على رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، لكن عليه أن يفعل ما يجب أن يفعله.

أنت تتعامل مع قتلة بدم بارد، ووظيفته (نتنياهو) هي حماية بلده.

المستقبل القريب لإسرائيل لا يبدو مشرقا جدا، خاصة إذا كنت إلى جانب حماس.. نعم سيكون الأمر فوضويا.

وجهة نظري هي أن أحد الطرفين مذنب، وهو ليس إسرائيل.

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