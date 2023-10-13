وأكدت الشرطة المحلية وقوع هجوم بسكين. وقالت السلطات الإقليمية إنه تم اعتقال المهاجم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن عملية للشرطة تجري في إحدى المدارس.

وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن الحادث خلف مقتل أستاذ، وإصابة شخصين آخرين بجروح بالغة.

وأضافت أن المهاجم، وهو شاب عشريني من أصل شيشاني درس سابقا في نفس المدرسة، هتف "الله أكبر"، خلال تنفيذه الهجوم.

وتابعت: "تم إغلاق جميع المدارس في المدينة ورفع حالة الاستنفار الأمني".

من جهته، أفاد موقع "RTL" الفرنسي بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مكان الحادث.