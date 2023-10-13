وناقش الزعيمان رد إسرائيل على حماس في غزة، حيث أكد سوناك أن بريطانيا سمحت بإرسال حزمة دعم كبيرة إلى المنطقة تشمل طائرات مراقبة تابعة لسلاح الجو الملكي وسفينتين تابعتين للبحرية الملكية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "مرلين".

ووفق بيان بريطاني رسمي، فإن لندن "ستنشر دعما عسكريا إضافيا في الأيام المقبلة لتعزيز الأمن في المنطقة الأوسع وتهدئة أي محاولات لتصعيد الصراع".

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان بوقت سابق من يوم الخميس: "ستبدأ الدوريات البحرية وطائرات المراقبة العمل في المنطقة اعتبارا من الجمعة لرصد التهديدات للاستقرار الإقليمي، مثل نقل الأسلحة إلى جماعات إرهابية".

وأضاف البيان: "بدأت طائرات تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي دوريات لمساعدة الشركاء على رصد التهديدات الناشئة للأمن الإقليمي".