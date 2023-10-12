وقال أوستن لصحفيين عقب اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "لم نضع أيّ شروط لتوفير هذه المعدات".

وأضاف: "هذا جيش محترف تقوده قيادة محترفة. نأمل ونتوقّع أن يقوموا بالأشياء بشكل صحيح خلال تنفيذ حملتهم".

وقتلت حماس 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون واحتجزت نحو 150 رهينة منذ بدء عمليتها "طوفان الأقصى" السبت، وفي المقابل ردت اسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على أهداف لحماس في قطاع غزة أودت بحياة أكثر من 1350 فلسطينيا.

ولفت أوستن إلى أن الولايات المتحدة لم تحصل على "إنذار أو مؤشرات مبكرة" على أن حماس تجري استعدادات للهجوم على إسرائيل.

ورفض أوستن "تعريف مفهوم التناسب" بعد صدور دعوات تحض اسرائيل على إظهار ضبط النفس في حملة القصف التي تشنها على غزة.

وقال أوستن "الاسرائيليون يملكون الحق في حماية شعبهم، ونحن نتوقع منهم مواصلة التركيز على ذلك".