وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، إن لندن ستنشر سفينتين تابعتين للبحرية الملكية البريطانية وطائرات هليكوبتر وطائرات مراقبة في شرق المتوسط دعما لإسرائيل وتعزيزا للاستقرار الإقليمي.

وذكرت الحكومة في بيان: "ستبدأ الدوريات البحرية وطائرات المراقبة العمل في المنطقة اعتبارا من الجمعة لرصد التهديدات للاستقرار الإقليمي، مثل نقل الأسلحة إلى جماعات إرهابية".

كما بدأت طائرات تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي دوريات لمساعدة الشركاء على رصد التهديدات الناشئة للأمن الإقليمي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد أكد أنّ بلاده ستُقدمُ لإسرائيل الدعم الذي تحتاجه، لافتًا إلى ضرورة عدم استغلال ما يجري للتحريض على العنف في المنطقة.