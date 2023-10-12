كما سيحاول بلينكن المساعدة في تأمين إطلاق سراح رهائن أسرتهم حماس، بعضهم أميركيون، وفتح ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة قبل اجتياح بري إسرائيلي محتمل للقطاع.

وكان في استقبال بلينكن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في مطار بن غوريون.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق من الخميس.

وقدمت واشنطن بالفعل دعما عسكريا إضافيا لإسرائيل منذ بدء الحرب، التي انطلقت بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس داخل إسرائيل.

وقبل مغادرته إلى إسرائيل، أكد بلينكن للصحفيين على دعم بلاده الثابت لها، وقال: "تدعم الولايات المتحدة إسرائيل. وندعمها اليوم وغدا وسندعمها كل يوم بعد ذلك".

وأضاف: "نحن مصممون على ضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاج له للدفاع عن نفسها".

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