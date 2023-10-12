وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إلى تل أبيب، ضمن جولة أوسع يقوم بها في الشرق الأوسط إظهارا لتضامن واشنطن مع إسرائيل بعد هجوم نفذته حركة حماس، وسعيا لتهدئة الصراع المتفاقم.
كما سيحاول بلينكن المساعدة في تأمين إطلاق سراح رهائن أسرتهم حماس، بعضهم أميركيون، وفتح ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة قبل اجتياح بري إسرائيلي محتمل للقطاع.
وكان في استقبال بلينكن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في مطار بن غوريون.
ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق من الخميس.
وقدمت واشنطن بالفعل دعما عسكريا إضافيا لإسرائيل منذ بدء الحرب، التي انطلقت بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس داخل إسرائيل.
وقبل مغادرته إلى إسرائيل، أكد بلينكن للصحفيين على دعم بلاده الثابت لها، وقال: "تدعم الولايات المتحدة إسرائيل. وندعمها اليوم وغدا وسندعمها كل يوم بعد ذلك".
وأضاف: "نحن مصممون على ضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاج له للدفاع عن نفسها".
أحدث تطورات هجمات غزة
- بدأ التصعيد بإطلاق حركة حماس، صباح السبت، عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
- أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.
- ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.
- ما تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة لليوم السادس على التوالي.
- فلسطين: حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 1203 شخص، الخميس، وإصابة أكثر من 5763.
- إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى أكثر من 1300 قتيل، فضلا عن أكثر من 3300 مصاب.
- أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة.