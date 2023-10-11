أعلنت تايلاند، الأربعاء، أن 20 من مواطنيها قتلوا و13 أصيبوا، في الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل مؤخرا.
وذكرت وزارة الخارجية التايلاندية أنها تلقت تقارير عن احتجاز 3 آخرين من مواطنيها رهائن في أعمال العنف المستمرة، ليصل إجمالي المحتجزين إلى 14.
وكالات - أبوظبي
أعلنت تايلاند، الأربعاء، أن 20 من مواطنيها قتلوا و13 أصيبوا، في الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل مؤخرا.
وذكرت وزارة الخارجية التايلاندية أنها تلقت تقارير عن احتجاز 3 آخرين من مواطنيها رهائن في أعمال العنف المستمرة، ليصل إجمالي المحتجزين إلى 14.
وذكرت وزارة الخارجية التايلاندية أنها تلقت تقارير عن احتجاز 3 آخرين من مواطنيها رهائن في أعمال العنف المستمرة، ليصل إجمالي المحتجزين إلى 14.