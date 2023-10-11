ونقلت شبكة "إن بي سي" الإخبارية عن مسؤولين قولهما، إن إدارة بايدن تنسق مع دول أخرى بشأن خطة من شأنها أن توفر ممرا آمنا لخروج المدنيين من غزة.

وأشارت الشبكة إلى أن الخطة التي تجري مناقشتها تقوم على إمكانية خروج المدنيين عبر ممر جنوبي يؤدي إلى مصر.

وبدوره قال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن ونتانياهو ناقشا في مكالمة هاتفية الثلاثاء الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، واتفقا على التحدث مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

وأبلغ نتانياهو بايدن أن حركة حماس هاجمت إسرائيل السبت "بوحشية غير مسبوقة منذ المحرقة" خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تعرضنا السبت لهجوم بوحشية غير مسبوقة منذ المحرقة. ارتكبت مئات المجازر، قُضي على عائلات في فراشها، في منازلها، اغتصبت نساء وقُتِلن بوحشية، خُطف أكثر من مئة شخص. لقد أخذوا عشرات الأطفال، قيّدوهم، أحرقوهم وأعدموهم، قطعوا رؤوس جنود"، وذلك بحسب تسجيل فيديو وزعه مكتبه.