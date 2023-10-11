وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فرانس 2" الفرنسية "نحن واثقون من أن روسيا توفّر دعما، بطريقة أو بأخرى، للعمليات التي تقوم بها حماس".

وأشار الى أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لديها "معلومات" في هذا الشأن، مضيفا "الأزمة الراهنة تظهر أن روسيا تبحث عن القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في كل أنحاء العالم".

وفيما يلي أبرز ما جاء في مقابلة زيلينسكي مع القناة الفرنسية:

• أبدى الرئيس الأوكراني خشيته "من أن يتمّ حرف أنظار الاهتمام الدولي عن أوكرانيا، وستكون لذلك تداعيات".

• أضاف "لا أريد أن أجري مقارنة. في بلدنا هناك حرب مروعة تجري. في إسرائيل، فقد العديد من الأشخاص أقاربهم. هاتان المأساتان مختلفتان لكنهما هائلتان".

• ردا على سؤال بشأن الشكوك حول استمرار الدعم العسكري الأميركي في ظل الخلافات الداخلية في واشنطن بين الديمقراطيين والجمهوريين، أعرب زيلينسكي عن أمله في أن "يتواصل" الدعم الكبير الذي تقدّمه واشنطن.

• شدّد على أنّ "مصير أوكرانيا يرتبط بوحدة بقية دول العالم. الوحدة العالمية ترتبط بشكل كبير بوحدة الولايات المتحدة".

• أكد زيلينسكي أن قواته تواصل التقدم في الهجوم المضاد الذي بدأته في يونيو على رغم البطء في ذلك.

• شدد على أنه "نواصل التقدم شيئا فشيئا .. المبادرة هي لصالحنا في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن الهجوم "صعب جدا" في ظلّ تشابك خطوط الدفاع الروسية وحقول الألغام ومعوقات أخرى.