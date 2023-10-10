بدأت عدة دول في إجلاء رعاياها من إسرائيل، عقب الهجوم الذي شنته حركة «حماس» ضد إسرائيل، السبت الماضي، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حالة الحرب".