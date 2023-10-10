وأضافت أنهما ناقشا هجوم حماس والخطوات اللازمة لتعزيز الموقف العسكري الأميركي في المنطقة.

وكان قد حذر تشارلز براون إيران من مغبة التورط في الأزمة في إسرائيل وقال إنه لا يريد أن تتسع رقعة الصراع.

وعندما سئل عن رسالته إلى إيران، قال براون الاثنين "عدم التدخل".

وأضاف لمجموعة صغيرة من الصحفيين المسافرين معه إلى بروكسل "نريد أن نبعث برسالة قوية للغاية. لا نريد أن يتسع هذا الأمر والمهم أن تعي إيران هذه الرسالة".

من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في البنتاغون إن الجيش الأميركي يسرع بإرسال إمدادات جديدة من الدفاعات الجوية والذخيرة وغيرها من المساعدات الأمنية لإسرائيل لمساعدتها في الرد على هجوم غير مسبوق شنته حماس في مطلع الأسبوع.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمراسلي البنتاغون: "لقد أقلعت الطائرات بالفعل. نحن نزيد دعمنا لإسرائيل... نبقى على اتصال مستمر مع نظرائنا في إسرائيل لتحديد متطلباتهم الأكثر إلحاحا ومن ثم تلبيتها".

وكان البيت الأبيض قد أكد عدم نية الولايات المتحدة إرسال قوات برية أميركية بعد هجوم حماس على إسرائيل، مشيرا على أنها ستحمي المصالح الأميركية في المنطقة.