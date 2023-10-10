قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة تشارلز براون تحدث إلى رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي.
وأضافت أنهما ناقشا هجوم حماس والخطوات اللازمة لتعزيز الموقف العسكري الأميركي في المنطقة.
وكان قد حذر تشارلز براون إيران من مغبة التورط في الأزمة في إسرائيل وقال إنه لا يريد أن تتسع رقعة الصراع.
وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمراسلي البنتاغون: "لقد أقلعت الطائرات بالفعل. نحن نزيد دعمنا لإسرائيل... نبقى على اتصال مستمر مع نظرائنا في إسرائيل لتحديد متطلباتهم الأكثر إلحاحا ومن ثم تلبيتها".
وكان البيت الأبيض قد أكد عدم نية الولايات المتحدة إرسال قوات برية أميركية بعد هجوم حماس على إسرائيل، مشيرا على أنها ستحمي المصالح الأميركية في المنطقة.