ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن إسرائيل وجهت تحذيرا لحزب الله اللبناني، عبر فرنسا، بأنه إذا ما دخل الحرب فإن إسرائيل قد تقوم "بتوجه ضربات لدمشق مثل ضربات التي تتوجها للضاحية الجنوبية، وأن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه سيكون بخطر".

وقالت هذه المصادر إن الإدارة الأميركية تطلب تفويضا من الكونغرس لاستخدام القوة ضد "حزب الله" إذا ما دخل على الحرب.

وكان حزب الله اللبناني المصنف على قائمة الإرهاب الأميركية، قد أعلن الأحد، مسؤوليته عن هجوم بالصواريخ والقصف المدفعي على منطقة مزارع شبعا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال الحزب اللبناني الموالي لإيران، إن القصف الذي استهدف إسرائيل "يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني".

ورد الجيش الإسرائيلي "على الاعتداء الصاروخي من لبنان"، بغارة عبر طائرة مسيرة قصفت "بنية تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جبل روس (هار دوف)"، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد قصف خيمة كانت قد نصبتها ميليشيات حزب الله في مزارع شبعا.