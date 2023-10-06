كما أشار بيسكوف في تصريحات أخرى، أن التقرير النهائي للتحقيق في تحطم طائرة زعيم مجموعة فاغنر العسكرية، يفغني بيرغوجين، لم يُعرض بعد.

هنا بعض النقاط المهمة التي ذكرها خلال حديثه الجمعة: