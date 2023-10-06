واعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن التصويت التاريخي كشف عن توترات داخل الحزب الجمهوري، كما أثار تساؤلات حول من يقود الحزب للمضي قدما في وقت يشهد انقساما عميقا حول قضايا مثل كيفية تمويل الحكومة الفيدرالية، وما إذا كان سيتم اعتماد المزيد من المساعدات الأميركية لأوكرانيا مع استمرار حربها ضد روسيا.

فللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً"، في خطوة تفتح الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة مكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وسيحتاج الرئيس الجديد إلى 218 صوتا على الأقل ليتم انتخابه، بالنظر لسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب بهامش ضئيل، بيد أن البديل سيكون مطالباً بكسب ثقة وأصوات الجمهوريين الثمانية الذين أطاحوا بمكارثي، إذ سيرفض الديمقراطيون بالتأكيد دعم المرشح الجمهوري كما جرت العادة على مدار العقود الماضية.

لكن الجدول الزمني لانتخابات رئيس مجلس النواب الجديد لم يتضح إلى الآن، حيث دخل المجلس في عطلة بعد عزل مكارثي، كما تم إبلاغ الأعضاء بأنه من غير المتوقع إجراء أي تصويت حتى الأسبوع المقبل على الأقل.

ولم يعلن الحزب الجمهوري حتى الآن عن مرشحه لهذا المنصب، في حين تداولت وسائل الإعلام الأميركية عدّة أسماء مُرشحة، من بينها: ستيف سكاليس من لويزيانا، وهو زعيم الأغلبية الجمهورية وكان يحتل الرتبة الثانية في قيادة الكتلة الجمهورية بالمجلس خلف مكارثي، والنائب توم إيمر من مينيسوتا، والذي يحتل المرتبة الثالثة في أغلبية المجلس، وكذلك رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك، والنائب عن ولاية أوكلاهوما توم كول.

مأزق.. ومناقشات

وكشف عضو الحزب الجمهوري، ماك شرقاوي، في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، عن طبيعة الوضع الراهن والمناقشات داخل الحزب بعد الإطاحة بكيفين مكارثي، موضحا أن الموقف الأخير "أدخل مجلس النواب والحياة السياسية بالبلاد في مأزق كبير".

وحدد شرقاوي مستقبل هذه الأزمة السياسية في عدد من النقاط، قائلًا: