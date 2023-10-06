وفاضت بحيرة لوناك الواقعة في ولاية سيكيم الجبلية على ضفتيها يوم الأربعاء، مما أدى إلى فيضان كبير قالت السلطات إنه أثر على حياة 22 ألف شخص، وفقا لرويترز.

وجرفت فيضانات المياه الباردو منازل وجسور، وأجبرت الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم، حسبما قال مسؤولون يوم الجمعة، بحسب الأسوشيتد برس.

وهذه أحدث كارثة ترتبط بالمناخ تسفر عن سقوط ضحايا في منطقة الجبال بجنوب آسيا يعزى إلى تغير المناخ.

وذكر مسؤولون في سيكيم أن عدد الوفيات بلغ 18 حتى مساء أمس الخميس.

وقال مسؤولون في ولاية البنغال الغربية المجاورة الواقعة عند مصب البحيرة لرويترز إن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة أخرى جرفتها المياه.

وأعلن الجيش الهندي أنه يعتزم إجلاء نحو 1500 سائح تقطعت بهم السبل باستخدام طائرات هليكوبتر مع تحسن الطقس في المنطقة.

وهذا هو أحدث فيضان مميت يضرب شمال شرق الهند خلال عام شهد هطول أمطار موسمية غزيرة بشكل غير معتاد. ولقي نحو 50 شخصا حتفهم جراء سيول وانهيارات أرضية في أغسطس في ولاية هيماشال براديش القريبة، كما قتلت أمطار قياسية في يوليو أكثر من 100 شخص على مدى أسبوعين في شمال الهند.

وقالت هيئة إدارة الكوارث بولاية سيكيم في بيان لها إنه تم إنقاذ أكثر من 2000 شخص بعد فيضانات يوم الأربعاء، مضيفة أن سلطات الولاية أقامت 26 مخيم إغاثة لأكثر من 22 ألف شخص متضررين من الفيضانات.

لا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن نحو 100 شخص مفقود، من بينهم 22 جنديًا، يوم الخميس، وفقًا لحكومة ولاية سيكيم.

قال فيناي بوشان باتاك، كبير الموظفين البيروقراطيين في الولاية، إن 26 شخصًا نُقلوا إلى المستشفيات مصابين بجروح، بينما تقطعت السبل بحوالي 3000 سائح في المناطق المتضررة من الفيضانات إلى جانب 700 سائق سيارة أجرة.