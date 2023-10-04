وأشار التقرير الذي نشرته "سي إن إن"، أن هذه الخطوة قد تساعد في التخفيف من بعض النقص "الحرج" الذي تواجهه القوات العسكرية الأوكرانية، بينما تنتظر المزيد من الأموال والمعدات من الولايات المتحدة وحلفائها، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، أنها نقلت بالفعل أكثر من مليون طلقة من الذخيرة الإيرانية المضبوطة إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان صحفي إن عملية النقل تمت الاثنين.

وجاء في البيان: "حصلت الحكومة على ملكية هذه الذخائر في 20 يوليو 2023، من خلال مطالبات المصادرة المدنية التي رفعتها وزارة العدل ضد الحرس الثوري الإيراني".

وأعلنت وزارة العدل الأميركية في يوليو أنها تسعى إلى مصادرة "أكثر من 9 آلاف بندقية، و284 رشاشا، وحوالي 194 قاذفة صواريخ، وأكثر من 70 صاروخا موجها مضادا للدبابات، وأكثر من 700 ألف طلقة ذخيرة" استولت عليها البحرية الأميركية من إيران.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس منذ أشهر كيفية إرسال الأسلحة المضبوطة بشكل قانوني، والمخزنة في منشآت القيادة المركزية الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى الأوكرانيين.