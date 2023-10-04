وهطلت الأمطار على واد يبعد نحو 150 كيلومترا شمالي جانتوك عاصمة ولاية سيكيم الواقعة على الحدود مع الصين.

وتقع هذه المنطقة الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع نيبال. وتمتد بحيرة لوناك عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل كانغشنجونغا، ثالث أعلى جبال العالم.

وقال المتحدث المقيم في مدينة جواهاتي "تضررت بعض مؤسسات الجيش على امتداد الوادي وهناك جهود جارية للتحقق من التفاصيل"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضاف أن المياه الآخذة في الارتفاع غمرت بعض السيارات بعد خروج الماء من أحد السدود.

وقال مسؤول بالجيش لرويترز، اشترط عدم نشر هويته، إن الأمطار المتقطعة والرعدية تعرقل عمليات الإنقاذ في المنطقة.

وأوضح الجيش أنه بسبب تفريغ سد في أعلى البحيرة كمية من المياه في وقت سابق، كان منسوب المياه في نهر تيستا أعلى بـ4.5 أمتار من مستواه الاعتيادي، وفقا لفرانس برس.

وغالبا ما تسجل الهند فيضانات وانزلاقات تربة تتسبب بأضرار كثيرة ولا سيما خلال موسم الأمطار الذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر.

وبحسب الخبراء، فإن التغير المناخي يزيد وتيرة هذه الكوارث وشدّتها.