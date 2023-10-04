وتم تعيين باتريك ماكهنري، وهو حليف كبير لكيفن مكارثي، رئيسًا مؤقتًا.

وكان اسم ماكهنري مدرجًا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها لتسلم المنصب في حالة شغوره.

ولا يحق لرئيس البرلمان المؤقت، وهو اللقب الرسمي، سوى إجازة عطلة مجلس النواب، وتأجيل الجلسات وإقرار الترشيحات لرئاسة مجلس النواب.

من هو باتريك ماكهنري؟