شنت أوكرانيا، مساء الثلاثاء، سلسلة هجمات متزامنة استهدفت مناطق داخل روسيا، وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها الأخيرة إلى أراضيها عام 2014، ووصفت موسكو الهجمات، التي قالت إنها أحبطتها، بـ"الإرهابية".