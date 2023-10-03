وأكد يوتانا سريتانان مدير مركز إيراوان للطوارئ للصحفيين: "تحدثنا في البداية عن 3 قتلى، لكن في الواقع قتل شخص واحد فقط".

وأعلن رئيس الوزراء سريتا تافيسين للصحفيين أنه تم اعتقال مطلق النار والسيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن الشرطة قامت بتفريغ المكان.

وقالت الشرطة التايلاندية إنها ألقت القبض على صبي يبلغ من العمر 14 عاما بعد الحادث.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يهرعون إلى خارج مركز سيام باراغون التجاري في العاصمة، الذي يعد مقصدا أساسيا للسياح والسكان المحليين.

وشوهدت عشرات من سيارات الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف أمام أحد المداخل الرئيسية للمركز التجاري بعد وقوع إطلاق النار.

ويأتي إطلاق النار قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لأحد أكثر الأيام دموية في تاريخ تايلاند الحديث، عندما أقدم رجل شرطة سابق مسلح بسكين ومسدس بمهاجمة حضانة، وقتل 24 طفلا و12 بالغا.