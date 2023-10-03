ماذا حصل؟

الإثنين نشر ماسك صورة ساخرة للرئيس الأوكراني على حسابه الرسمي في منصة "إكس".

الصورة المعدلة التي نشرها ماسك، أظهرت زيلينسكي وتبدو عليه علامات الغضب، وأرفقها بنص جاء فيه: "عندما تمر 5 دقائق وأنت لم تطلب مساعدة بمليار دولار".

يشير ماسك في تغريدته إلى المساعدات التي يقدمها الغرب إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

نددت كييف بمنشور ماسك، حيث قال مستشار الرئيس ميخايلو بودولياك، في تغريدة على المنصة نفسها: "أي سخرية من أوكرانيا اليوم يعد تشجيعا مباشرا للدعاية الروسية التي تبرر العنف".

روسيا تدخل على الخط

قالت مذيعة برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" الحكومية أولغا سكابييفا، إن هذا المنشور يعبر عن التعب من الحرب في الولايات المتحدة.

أضافت: "من المستحيل ألا نلاحظ أن الغرب سئم ليس فقط من زيلينسكي، لكن من أوكرانيا ككل".

وتابعت: "إيلون ماسك رائع، إنه رائع وربما هو بالفعل عميلنا".

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بماسك، ووصفه بأنه "شخص متميز ورجل أعمال أصبحت شركته (سبيس إكس) لاعبا رئيسيا في قطاع النقل الفضائي".

وأتت إشادة بوتين العلنية بماسك بعد أيام من إعلان الأخير أنه رفض طلبا أوكرانيا العام الماضي، لتفعيل خدمات شبكة الإنترنت الفضائي (ستارلينك) في مدينة سيفاستوبول الساحلية بشبه جزيرة القرم، للمساعدة في هجوم على الأسطول الروسي هناك، قائلا إنه يخشى التورط في عمل حربي "كبير".