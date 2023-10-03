وقالت الوزارة في بيان بثّه التلفزيون الوطني إن "مفرزة من قوات الأمن تعرّضت شمال غرب تاباتول لهجوم نفّذه أكثر من مئة إرهابي".

وأضاف البيان أن الهجوم شهد "استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية".

ووفق البيان فقد "أسفر الهجوم عن مقتل 29 جنديا وتقرّر إعلان الحداد الوطني عليهم لمدة ثلاثة أيام".

وكانت وزارة الدفاع بالنيجر قد أعلنت الأربعاء الماضي مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا نيجريا بعد هجوم شنه مئات المتمردين المسلحين على دراجات نارية في جنوب غرب البلاد.

وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن سبعة جنود لقوا حتفهم في قتال بينما قتل خمسة آخرون في حادث أثناء القيادة لتعزيز الوحدة التي تعرضت للهجوم.

ووقع الهجوم في كانداجي على بعد نحو 190 كيلومترا من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر التي كانت مركزا للمتطرفين في منطقة الساحل خلال السنوات القليلة الماضية.