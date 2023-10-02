كال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الإثنين، الاتهامات إلى القضاة ورجال القانون الذين يتولون متابعة الاتهامات التي تطارده، ناعتا إياهم بأنهم "لا يعرفون شيئا، ومهمتهم ملاحقته فقط".